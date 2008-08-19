Завтра, 20 серпня, о 10.00 відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, засідання відбудеться в Будинку уряду на 7-му поверсі.

Вхід для журналістів - з вул. Грушевського, 12/2, перший під’їзд.

Акредитація проводиться за телефонами: 256-75-82, 256-77-68.