Гройсман: Антиросійські санкції можуть бути скасовані, коли агресор почне поважати міжнародне право

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу в Фонді ім. Кербера перед експертами та представниками політичних, бізнесових кіл в Берліні.

"Це агресія не лише проти України, а проти усього цивілізованого світу, це розрив між демократичним світом та світом, що не поважає наші права, що не вірить в міжнародне право, а хоче встановити нові правила", - зазначив він.

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"Це конфлікт не тільки в Україні, це конфлікт в Європі, що загрожує усьому континенту, тому ми маємо бути сильними, стійкими та маємо боротися з агресором, що хоче змінити наше життя", - заявляє Гройсман.

За його словами санкції проти Росії були введені за порушення міжнародного права і можуть бути скасовані тільки тоді, коли агресор відмовиться від своїх планів, почне поважати міжнародне право та право народів на самовизначення.

Як повідомляв УНІАН, під час спільної прес-конференції із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками зустрічі Гройсман заявив, що Україна виконала усі технічні вимоги, необхідні для запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, і очікує прийняття ЄС відповідного рішення у 2016 році.