Гройсман: Антиросійські санкції можуть бути скасовані, коли агресор почне поважати міжнародне право
Антиросійські санкції можуть бути скасовані тільки тоді, коли агресор відмовиться від своїх планів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу в Фонді ім. Кербера перед експертами та представниками політичних, бізнесових кіл в Берліні.
"Це агресія не лише проти України, а проти усього цивілізованого світу, це розрив між демократичним світом та світом, що не поважає наші права, що не вірить в міжнародне право, а хоче встановити нові правила", - зазначив він.
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"Це конфлікт не тільки в Україні, це конфлікт в Європі, що загрожує усьому континенту, тому ми маємо бути сильними, стійкими та маємо боротися з агресором, що хоче змінити наше життя", - заявляє Гройсман.
За його словами санкції проти Росії були введені за порушення міжнародного права і можуть бути скасовані тільки тоді, коли агресор відмовиться від своїх планів, почне поважати міжнародне право та право народів на самовизначення.
Як повідомляв УНІАН, під час спільної прес-конференції із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками зустрічі Гройсман заявив, що Україна виконала усі технічні вимоги, необхідні для запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, і очікує прийняття ЄС відповідного рішення у 2016 році.