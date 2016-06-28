Новий політичний документ ЄС називає Росію "стратегічним викликом" - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Цей документ, який має бути схвалений на саміті ЄС 28 червня, був розроблений дипломатичним корпусом співдружності після того, як минулого року лідери країн Євросоюзу закликали представника ЄС із зовнішньої політики Федеріку Могеріні до створення "орієнтира Європейського союзу для дій у майбутньому".

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Литва та Польща, які займають жорстку лінію щодо Кремля, хотіли, щоб у документ була внесена фраза "стратегічна проблема" щодо ролі Росії у європейській політиці. Раніше таке формулювання вживав президент Європейської ради від Польщі Дональд Туск.

Інші члени ЄС, переважно з півдня Європи, натомість хотіли вписати у документ фразу, близьку до "стратегічний партнер", яка використовувалася до 2014 року, коли Москва анексувала український Крим і почала агресію проти України на Донбасі.

Документ, який бачив журналіст Радіо Свобода, складається з 32 сторінок. У ньому йдеться, що ЄС "не визнаватиме незаконної анексії Криму та дестабілізації на сході України".

У документі не згадуються санкції ЄС, запроваджені у відповідь на агресію Росії проти України, що залишає можливість для покращення відносин між Москвою та Брюсселем.