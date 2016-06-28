Парубій: Конституція України - символ волелюбності нашого народу
09:33, 28 червня 2016Політика
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Конституція України – це символ втілення споконвічних традицій державотворення та волелюбності нашого народу.
Цьогоріч виповнюється 20 років від часу прийняття Верховною Радою Основного закону / ukrliter.com
Про це йдеться у привітанні голови Верховної Ради Андрія Парубія українцям з Днем Конституції України.
Читайте такожВ Україні відзначають 20-річчя чинної КонституціїВ ньому також зазначається, що цьогоріч виповнюється 20 років від часу прийняття Верховною Радою Основного закону держави.
Парубій висловив упевненість, що «наша спільна праця для України зміцнить нашу державу та принесе українському народу перемогу та мир».
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