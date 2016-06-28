Парубій: Конституція України - символ волелюбності нашого народу

Про це йдеться у привітанні голови Верховної Ради Андрія Парубія українцям з Днем Конституції України.

Читайте такожВ Україні відзначають 20-річчя чинної КонституціїВ ньому також зазначається, що цьогоріч виповнюється 20 років від часу прийняття Верховною Радою Основного закону держави.

Парубій висловив упевненість, що «наша спільна праця для України зміцнить нашу державу та принесе українському народу перемогу та мир».