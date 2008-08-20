Дівчина Оля з бібліотеки Севастополя запросто "видає" російські паспорти?

Віце-адмірал Володимир БЕЗКОРОВАЙНИЙ зазначає, що Підкомісія з питань функціонування ЧФ РФ на території України Українсько-російської міждержавної комісії не вирішила жодного питання із захисту національних інтересів України.

Про це він заявив сьогодні у Києві під час круглого столу “Конфлікт на Кавказі: чи потрібна Україні нова стратегія безпеки?”.

“За десять років роботи Підкомісією по ЧФ не було вирішено жодного питання із захисту національних інтересів України. Якщо якісь питання вирішувались, то виключно питання, які захищали інтереси РФ”, - сказав В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ.

“З української сторони, коли ставилося гостре питання, яке потребувало вирішення, його вкидали у цю “чорну діру”, яка називалася Змішаною комісією, і там воно припиняло діяти”, - додав він.

В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ нагадав, що уже два роки Україна і Росія вирішують питання інвентаризації Чорноморського флоту РФ, хоча це питання можна було вирішити за два тижні.

За словами віце-адмірала, у Криму нестабільна ситуація. “Там є певні угруповання антиукраїнської спрямованості, які у будь-який момент можуть підірвати ситуацію”, - сказав він.

В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ відзначив, що російськомовне населення Криму поступово перетворюється на громадян Росії. Виходячи з цього, наголосив він, можна провести паралель між Південною Осетією, Абхазією і Кримом.

Він повідомив, що останні 5-6 років офіцери і мічмани Чорноморського флоту РФ, які звільняються з військової служби у запас або йдуть у відставку, залишаються жити в Україні. За словами віце-адмірала, вони мають паспорти громадян України й одночасно вони є громадянами Росії.

“Близько 2 тисяч офіцерів та мічманів отримують пенсії у Севастополі від України. Це тільки те, що ми можемо контролювати. Решту ми проконтролювати не можемо, оскільки у Севастополі у військово-морській бібліотеці є дівчина Оля, до якої можна підійти й отримати паспорт громадянина Росії”,- сказав він.

В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ вважає, що війна у Грузії є попередженням з боку Росії, що без неї сьогодні неможливо вирішувати жодних міжнародних питань, зокрема, розширення НАТО.