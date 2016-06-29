Яценюк після зустрічі з Байденом: США зацікавлені допомогти Україні з реформою судочинства

Арсеній Яценюк повідомив, що на зустрічі з Віце-президентом США обговорювалося, зокрема, питання реформи судочинства в Україні, передає прес-служба НФ.

«Після того, коли парламенту вдалося продемонструвати єдність і були проголосовані зміни до Конституції щодо нової судової системи, нам необхідні нові суди і нові судді», - наголосив він.

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«Адміністрація Сполучених Штатів зацікавлена в тому, щоби надати як технічну, так і фінансову допомогу для проведення реформи в українській судовій системі. Для того, щоб нові судді і нова судова система захищала інтереси українців», - підкреслив лідер «Народного фронту».