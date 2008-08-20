Тимошенко заявляє, що не відпочивала, а лікувалася - «хвороби не смертельні»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не брала відпустку, а сім днів лікувалася за власний рахунок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції за результатами засідання Кабінету міністрів.

Прем’єр сказала, що не брала відпустку, а взяла за свій рахунок сім днів, «щоб поправити здоров’я».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що не витрачала на це державні кошти, як, за її словами, роблять багато інших українських політиків.

Говорячи про хворобу, від якої вона лікувалась, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що нехай її недоброзичливці не радіють, «хвороби не смертельні» і пов’язані, за словами прем’єра, з тим, що її робота останнім часом супроводжується постійним стресом.