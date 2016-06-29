Онищенко заявив про готовність іти до суду і "доводити свою невинуватість"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, який розглядає подання ГПУ про надання згоди на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Онищенко назвав "повною нісенітницею" надані Генпрокуратурою пояснення у справі. "Те, що у нас називається комерційною діяльністю, - сьогодні це все перевернули в кримінальні дії", - сказав депутат.

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За його словами, він не хоче ховатися від жодних слідчих дій. "Я готовий іти у відкритий судовий процес, я готовий отримувати підозру і йти до суду, аби доводити свою невинуватість", - заявив Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Наступного дня антикорупційний прокурор Назар Холодницький особисто приніс подання до парламенту.

Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.