Оголошено конкурс на посаду директора Нацагентства з розшуку та управління активами

Документи від кандидатів прийматимуться з 19 липня до 3 серпня 2016 року, повідомляє Урядовий портал.

За інформацією конкурсної комісії, відбирати кандидатів будуть до середини вересня, а сам конкурс відбуватиметься у два етапи: тестування та співбесіди. Фінальне рішення про те, хто управлятиме арештованим і конфіскованим майном корупціонерів та інших злочинців, комісія планує прийняти 16 вересня.

«Перший крок для запуску роботи Агентства - зроблено. Майбутньому директорові доведеться вирішувати проблему повернення корупційних та інших злочинних активів. Агентство за запитом правоохоронних органів здійснюватиме пошук активів, як в Україні, так і за кордоном, вестиме реєстр арештованого та конфіскованого майна в кримінальних провадженнях, управлятиме таким майном у прозорий та прибутковий для держави і громадян спосіб. Саме тому керівник Нацагентства має бути юристом і мати щонайменше п’ятирічний досвід роботи, а також – не мати партійного минулого та кураторів у владі», - пояснює вимоги до кандидатів голова конкурсної комісії Андрій Стельмащук.

Кандидат на посаду голови Нацагентства з повернення активів має володіти державною мовою та мати українське громадянство, не бути судимим та пройти спеціальну і майнову перевірку – подати декларацію про доходи і витрати за останній рік.

Документи кандидатів, допущених до співбесід, будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, підкреслюється в повідомленні.