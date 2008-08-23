Вшанування державної символіки у військах займатиме 5 хвилин на день

Міністерство оборони України запроваджує традиційний ритуал щоденного підняття державного прапора у кожній військовій частині Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на церемонії підняття Державного прапора, яка відбулася сьогодні на території Міноборони у Києві.

“Сьогодні започатковується нова традиція: в усіх військових частинах, рівно о 8.00, піднімаються державні прапори, звучить Гімн України, військовослужбовці у строю проходять урочистим маршем”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

За словами міністра, “ця церемонія займає не так багато часу – близько п’яти хвилин – але є дуже символічною і важливою”. “Мені дуже приємно, що такі традиції зароджуються по всій Україні”, - сказав він.

У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив, що сьогодні у ВМС України військові моряки піднімуть державний прапор, який є одним із найбільших за площею в Україні.

“Питання вшанування державної символіки у військах є надзвичайно важливим”, - наголосив міністр.

*** На сьогодні ритуал щоденного підняття державного прапору запроваджений лише на військових кораблях Військово-морських сил ЗСУ. Щодо інших видів Збройних сил, то, відповідно до визначеного статутного порядку, державні прапори піднімаються на будівлях (або на спеціальних флагштоках поблизу) приміщень штабів військових частин. Разом з цим, спеціально визначеного ритуалу і порядку щоденного підняття державного прапору у військах (окрім військових кораблів) до сьогодні не було.