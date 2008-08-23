У СБУ стверджують, що параду на День незалежності нічого не загрожує

Спецслужба вжила заходів

В.о. голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО офіційно спростовує інформацію у деяких ЗМІ щодо нібито існування загроз проведенню параду в Києві 24 серпня до Дня незалежності. Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив: «Протягом останньої доби Служба безпеки України вжила всіх передбачених законом заходів. Усі військові частини надійно охороняються, наявних терористичних загроз немає».

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