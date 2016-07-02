Савченко заявила, що готова очолити Міноборони

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканалі 112 Україна.

"Погодилася б. Я б легалізувала законом те, що і так відбувається. У нас капітан – це рівень командування бригадою, навіть не полковник. Капітан може впоратися із завданням, були приклади, коли було захоплення Краматорського аеродрому сепаратистами, одну групу вів полковник, іншу - майор і третю - капітан. Тільки капітан довів свою групу", - заявила народний депутат.

Читайте такожСавченко про справу "Баті": учасників АТО не можуть судити звичайні суди за дії під час війни

"Так ось капітан – це рівень підполковника, командира бригади, підрозділу, батальйону. Полковник, командир бригади - це рівень Генштабу. Решта в Генштабі – це просто батальйони полковників, це генерали, яких у нас дуже роздутий штат. Це все просто гальмує все, що там робиться. Я б легалізувала ту армію, яка реально ефективна і відкинула все те, що отримує гроші, розвиває корупцію і шкодить тому, хто на передовій", - сказала Савченко.

Раніше народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко заявляла, що готова бути президентом України, якщо цього захочуть українці.