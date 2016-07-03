Гройсман: уряд найближчим часом підготує необхідні кроки для демонополізації ринку ліків

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Інтер у неділю ввечері.

Гройсман зазначив, що ціни на ліки були завищені, тому що була монополія кількох фірм на ринку, не було конкуренції.

Він нагадав, що спрощено реєстрацію на ліки рішенням Верховної Ради.

“Президент його підписав. Це означає, що фактично, я думаю, найближчим часом ми підготуємо всі необхідні подальші кроки для того, щоб цей ринок демонополізувати”, - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила закон, яким скорочується термін реєстрації ліків до 10 днів, а також передбачена спрощена процедура для лікарських засобів, які вже зареєстровані в ЄС, США, Швейцарії, Австралії чи Канаді.