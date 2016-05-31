В Україні спрощено доступ на фармринок зареєстрованих на Заході ліків

За ухвалення законопроекту №4484 "Про внесення змін до ст. 9 закону "Про лікарські засоби" (щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів)" за основу і в цілому проголосували 239 депутатів при необхідних 226 голосах.

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Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець заявила, що цей законопроект усуне монополію фармацевтичних компаній на українському ринку ліків і полегшить потрапляння до країни зареєстрованих у розвинених країнах лікарських засобів. "Він дозволяє за моделлю європейського співтовариства завести на територію України ті ліки, які українці сьогодні їздять купувати до Угорщини, Словаччини, Словенії, які коштують набагато дешевше, ніж представлені в Україні", - сказала Богомолець.

Як відзначається в пояснювальній записці, термін ухвалення рішення Міністерством охорони здоров'я про реєстрацію лікарського засобу скорочено до 10 робочих днів (раніше місяць.-УНІАН). Також передбачається, що державна реєстрація лікарського засобу, що містить діючу речовину, яка вже зареєстрована компетентним органом США, Швейцарії, Австралії, Канади або країни Євросоюзу, здійснюватиметься за спрощеною процедурою.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 20 квітня ухвалив низку рішень для дерегуляції ринку ліків з метою наповнення ринку та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні.