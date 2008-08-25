Литвин: на наступних виборах парламент оновиться на 15-20% за рахунок НП

Лідер фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН прогнозує, що на наступних виборах ВР оновиться на 15-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив на прес-конференції у Новограді-Волинському Житомирської області.

За його словами, "політикам потрібно за нинішньої ситуації домовитися, бо країні потрібна передбачуваність та стабільність, а в іншому випадку - треба йти на вибори".

При цьому В.ЛИТВИН висловив думку, що "за нинішньої виборчої системи вибори мало що змінять".

"За моїми оцінками, ВР оновиться на 15-20% за рахунок того, що ми, народники, істотно збільшимо свою присутність у ВР. Я це кажу не заради пропаганди, а відчуваю по настроях людей", - сказав політик.

В. ЛИТВИН також пообіцяв, що за народників на наступних виборах до парламенту проголосує більше, ніж раніше, населення України там, де "домінували ті чи інші політичні сили, і в тому числі - на Житомирщині".

"Сьогодні в суспільстві йде активний процес переосмислення", - сказав політик.

При цьому В.ЛИТВИН закликав урядовців підвищити політичну відповідальність для зміцнення держави.

"В Україні наразі не існує парламентської коаліції не тому, що немає 226 голосів депутатів у ВР чи ще там чогось, а тому, що немає роботи парламенту. Якби була робота, нас би не цікавили питання того, є чи немає в державі коаліції", - зазначив В.ЛИТВИН.

Він закликав політиків припинити закулісні ігри, домовленості щодо розподілу посад, а дати оцінку політичній та економічній ситуації в Україні для її зміцнення та розбудови.

"Я вважаю, що нам треба піти від зворотнього - не домовитися тим чи іншим групам та поділити посади про те, що Вася буде Петьою, а Петя буде Васєю - той буде прем’єром, той - спікером, той - першим заступником, і що коли не вистачатиме, то введемо ще кілька десятків посад, а просто сказати, у якому стані знаходиться країна, і що треба робити, і оці підходи прийняти як основні засади внутрішньої і зовнішньої політики. А після того слід сказати, хто це буде робити. І ми тоді побачимо, яка буде база підтримки цього плану дій", - зазначив В. ЛИТВИН.

За його словами, "треба підвищити політичну відповідальність і в такий спосіб зшити, зцементувати Україну. І тоді побачимо - чи є у нас парламентська коаліція, у якому вона форматі і якою користується підтримкою”. “А у нас поки що робиться так: домовляються між особою, а посада прем’єра – одна, і голови ВР - теж одна, і потім виникає протистояння", - сказав колишній голова ВР.