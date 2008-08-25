Ющенко обіцяє відродити правду про Батурин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО у Батурині Чернігівської області взяв участь у церемонії освячення новозбудованої Церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє прес-службі глави держави.

Урочисту літургію відправив у новозбудованій церкві Патріарх Київський і Всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

Віктор та Катерина ЮЩЕНКО оглянули новозбудовану церкву.

Президент привітав присутніх із Днем незалежності та Днем Державного Прапору, який відзначається 23 серпня. В.ЮЩЕНКО також привітав мешканців Батурина із відкриттям храму. Він подякував усім, хто бере у цьому участь, зокрема особливу вдячність висловив українській діаспорі, яка стала ініціатором відновлення Церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Батурині.

У своєму виступі Президент наголосив на важливості відновлення історичної правди про події, яки сталися в Батурині триста років тому.

«Приклад Батурина - це є одна з важливих сторінок нашої пам`яті. Ми говоримо про цю минувшину не тільки з пошани до тих, хто тут загинув. Ми говоримо про це як про сторінку, яка сьогодні дає нам енергію будувати Українську державу», - сказав Президент.

Він запевнив, що як глава держави робитиме все для того, щоб правда про Батурин була відроджена.

В.ЮЩЕНКО повідомив, у найближчі тижні буде відкрито Батуринську фортецю, яка «триста літ лежала у попелі», а також Музей Української держави в Батурині, Гетьманську скарбницю.

«Кожен, хто приїде до Батурина, побачить цю землю, вийде громадянином України, який свідомо свою душу, своє тіло може покласти за український народ», - переконаний Президент.

Він передав у подарунок храму ікону Покрова Пресвятої Богородиці.

Після Президента з вітальним словом до громади звернувся Патріарх Київський і Всієї Руси-України ФІЛАРЕТ. «Ми відновлюємо ці місця для того, щоб пам`ятати нашу історію, і не тільки пам`ятати, а й відроджувати у своїх душах духовність, патріотизм, які притаманні українському народові», - сказав він.

На урочистостях були присутні міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, народний депутат Іван ПЛЮЩ, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Герой України, народний артист України Дмитро ГНАТЮК, єпископ Чернігівський та Ніжинський ІЛАРІОН (УПЦ КП), представники місцевої влади Чернігівщини.

У рамках заходу відбулася хресна хода навколо храму.

На свято зібралася місцева громада Батурина.