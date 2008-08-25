Ющенку показали те, що знайшли в землі студенти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО ознайомився із веденням розкопок фундаменту Собору Живоначальної Трійці - основного собору гетьманської столиці Батурина, збудованого на кошти гетьмана Івана Мазепи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ оглянули хід будівельних робіт на Цитаделі Батуринської Фортеці: укріплення схилів, будівництва Скарбниці та Палацу Івана Мазепи.

Окрім того, глава держави оглянув місце забудови церкви Воскресіння Господнього та фортифікаційні споруди.

Президентському подружжю було продемонстровано експонати, знайдені під час розкопок Собору.

За даними прес-служби, на розкопках впродовж літа працювало близько 500 студентів із 30 українських та закордонних вищих навчальних закладів.

Після цього Президент України завершив робочу поїздку до Чернігівської області і відбув до Києва.