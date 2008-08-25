Флагман ЧФ Росії знову залишає Севастополь

Флагман Чорноморського флоту (ЧФ) Росії - ракетний крейсер "Москва" - сьогодні вийде з Севастополя у напрямі Новоросійська, повідомили в штабі флоту. Причин виходу крейсера до берегів Росії в штабі флоту не пояснили. 23 серпня крейсер "Москва" повернувся до Севастополя після виконання бойових завдань біля берегів Абхазії. До цього туди ж прибули малий ракетний корабель "Міраж" і морський тральщик "Турбініст".

Сьогодні заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив журналістам, що в Чорному морі біля берегів Грузії знаходяться вже дев`ять кораблів НАТО. Серед них два кораблі США, по одному кораблю Іспанії, Німеччини і Польщі і чотири турецькі кораблі. "Це підвищує градус напруженості в регіоні", - підкреслив генерал. А.Ноговіцин висловив сумнів в тому, що кораблі військово-морських сил країн НАТО доставляють тільки гуманітарні вантажі до Грузії. За його словами, ці кораблі не пристосовані для доставки крупних вантажів, але при цьому мають дуже серйозне озброєння.

РБК