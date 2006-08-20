Павличко піде до Януковича, щоб попередити про смертельну небезпеку

Головою Української Всесвітньої Координайційної Ради (УКВР) обрано Дмитра ПАВЛИЧКА

Як передає кореспондент УНІАН, за цю кандидатуру на IV Cвітовому форумі українців було проголосовано майже всі залом , окрім 7 делегатів, які були проти і 4 - утрималися.

На цю посаду претендували також Михайло РАТУШНИЙ та Павло МОВЧАН. Але вони зняли свої кандидатури на користь Д.ПАВЛИЧКА.

Д.ПАВЛИЧКО, виступаючи на зібранні УВКР, зазначив, що йому ця посада потрібна для того, аби “мати можливість відчиняти двері влади”. Він підкреслив, що українській громаді “треба триматися ЮЩЕНКА (йдеться про Президента України - УНІАН), якщо хочемо будувати українську державу”.

Він наголосив, що є недоречними викрики, зокрема, на IV Всесвітньому форумі українців, щодо нібито зрадив В.ЮЩЕНКА.

Д.ПАВЛИЧКО підкреслив, що він буде ходити до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб “сказати, що друга державна мова – це смертельна небезпека” для України. За його словами, він також звернеться до В.ЯНУКОВИЧА, щоб “ті капітали, які стоять за ним, створили фонд УВКР”.

Він акцентував на тому, що вважає, що саме Президент В.ЮЩЕНКО має своїм указом прирівняти воїнів УПА до ветеранів Великої Вітчизняної війни, оскільки Верховна Рада цього робити не хоче.”

Також на форумі обрано президію УВКР у складі 36 осіб, 12 з яких – представники України, по 12 – від східної та західної діаспори. До цієї президії від України, зокрема, увійшли М.РАТУШНИЙ (депутат четвертого скликання - УНІАН), Іван ДРАЧ, а також народні депутати Лілія ГРИГОРОВИЧ та Павло МОВЧАН.