Айвазовська: вибори в "окремих районах" Донбасу до кінця року малоймовірні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Айвазовська сказала, відповідаючи на запитання журналістів.

«Станом на зараз нічого не змінилося, тобто можливість або потенціал організації виборів в окремих регіонах Донецької і Луганської областей до кінця року є малоймовірними», - сказала Айвазовська.

За її словами, 8-9 липня у Варшаві відбудеться саміт НАТО, на якому буде ухвалено ряд рішень або пропозицій щодо України, які будуть стосуватися фактора безпеки.

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«Незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, але ці пропозиції підсилять позицію України у переговорному процесі», - вважає Айвазовська.

Вона зазначила, що після саміту НАТО планується проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

«Лідери чотирьох держав зустрінуться, щоб обговорити поточну ситуацію, можливо, вплинути на динаміку самого переговорного процесу, тому що кінцеве рішення ухвалюється не у підгрупах і навіть не у Тристоронній контактній групі, а все ж таки на рівні офіційних політичних лідерів», - сказала Айвазовська.

Вона зауважила, що динаміка переговорів у Мінську залежатиме від комплексу обставин, серед яких пріоритетом є питання безпеки.

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«Ми сподіваємося, що тема поліцейської місії ОБСЄ найближчим часом перейде у практичну площину, оскільки в «нормандському форматі» погодження на цю місію вже є», - сказала Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляв, що місцеві вибори на Донбасі мають відбутися «не під дулами бойовиків», а згідно з українським законодавством і в чіткій відповідності до стандартів ОБСЄ. У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що вибори на Донбасі зараз неможливо провести з об'єктивних причин.