Сьогодні засідання ВР не відбудеться, парламент продовжить роботу у четвер - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР зайшов у президію парламенту о 10.25 і зазначив, що тривають політичні консультації.

“У зв'язку з тим, що необхідна і зустріч з фракціями, щоб ми могли вийти на рішення, які розблокують нашу роботу, продовження нашої роботи відбудеться завтра о 10 годині у Верховній Раді України”, - сказав Парубій.

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Він наголосив, що “завтра відповідальний і важливий день, оскільки є велика кількість законів, які необхідні для зміцнення національної безпеки і оборони”.

“Ми - воюючий парламент, який має працювати і захищати Україну”, - наголосив Парубій.

Парубій не відкривав і не закривав сьогоднішнє засідання ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракції Радикальної партії та “Батьківщини”, а також позафракційні народні депутати, вкотре заблокували трибуну та президію парламенту.

Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що блокування безстрокове - до вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги для населення.