Кравчук: якими ж треба бути політиками, щоб втратити все

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що сьогоднішня влада була б іншою, якби не амбіції та “невігластво частини політикуму”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання круглого столу “15 років незалежності: що так? Що не так?”.

Л.КРАВЧУК зазначив, що “в даному випадку влада сформована така, яка могла бути сформована при невігластві тієї частини політикуму, який мав фактичну владу”. “Якими ж треба бути політиками, щоб мати владу, мати кількісну більшість, мати Президента і втратити все”, - додав він.

Л.КРАВЧУК наголосив, що в даній ситуації зіграли амбіції, оскільки дехто (Л.КРАВЧУК відмовився називати прізвища, але, очевидно, йдеться про Петра ПОРОШЕНКА –УНІАН) вирішив, що тільки “при ньому, якщо він буде головою Верховної Ради, то Україні житиметься краще”. “Хоче МОРОЗ, дайте МОРОЗУ (йдеться про претендування під час переговорів про створення демократичної коаліції О.МОРОЗА на посаду голови ВР - УНІАН), а потім подивимось, що буде далі”, - сказав Л.КРАВЧУК. За його словами, раніше “ми так і робили: дуже хочеться, на - спробуй”. Л.КРАВЧУК вважає, що тут є і провина Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки “Віктор Андрійович міг зробити більше”. За його словами, та частина “політикуму, яка мала фактичну владу, втратила практично і ідеали, і все, що тільки можна”.

Говорячи про Помаранчеву революцію, Л.КРАВЧУК зазначив, що це була позитивна подія, яка зробила суспільство більш демократичним. За його словами, в результаті “сьогодні більше демократії в суспільстві, ніж демократії в тих, хто її проголошував”.