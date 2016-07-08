Порошенко сьогодні вирушає з візитом до Польщі на саміт НАТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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У рамках саміту Порошенко візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів, а також саміті Альянсу щодо Афганістану.

Програмою візиту також передбачена низка двосторонніх зустрічей президента з лідерами провідних іноземних країн, які братимуть участь у саміті НАТО.