Порошенко сьогодні вирушає з візитом до Польщі на саміт НАТО
08:43, 08 липня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко вирушає з дводенним візитом до Польщі, де візьме участь у саміті НАТО на запрошення генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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У рамках саміту Порошенко візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів, а також саміті Альянсу щодо Афганістану.
Програмою візиту також передбачена низка двосторонніх зустрічей президента з лідерами провідних іноземних країн, які братимуть участь у саміті НАТО.
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