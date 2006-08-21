Бродський висунув ультиматум Тимошенко

Депутат Київської міської ради Михайло БРОДСЬКИЙ обіцяє вийти з БЮТ, якщо керівництво блоку не зверне уваги «на події в Черкасах».

Такий ультиматум він висунув у відкритому листі до Ради Блоку Юлії Тимошенко, який також підписав депутат Черкаської міськради від БЮТ Сергій ОДАРИЧ (у червні 2006 року виключений з БЮТ).

Зокрема, М.БРОДСЬКИЙ нагадав, що «з метою звернення уваги керівництва БЮТ на події в Черкасах я припинив своє членство в партії ВО “Батьківщина”, і попередив, що “в разі відсутності реагування на це звернення заявляю про свій вихід з Блоку Юлії Тимошенко».

Цей відкритий лист уже п’ятий за останні три місяці. Всі вони залишилися без відповіді, повідомили УНІАН у прес-службі кандидата на посаду Черкаського міського голови С.ОДАРИЧА.

У листі, зокрема, М.БРОДСЬКИЙ та С.ОДАРИЧ заявляють, що мають «неспростовні докази того, що кожен з вас (Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Микола ТОМЕНКО, Василь ОНОПЕНКО) добре обізнаний з подіями в Черкасах і причетністю членів БЮТ до протиправних дій. Ваше мовчання може свідчити лише про те, що ці дії узгоджені з керівництвом БЮТ і здійснюються під вашим патронатом».

Депутати просять Раду БЮТ “не закривати очі на всі ті порушення закону та політичні безчинства, що чиняться членами Блоку Юлії Тимошенко в Черкасах”. Зокрема, за їхніми словами, саме діяльність голови Черкаської міської територіальної виборчої комісії В.ЧУБА - члена УСДП і висуванця БЮТ, - спричинила визнання недійсними повторних виборів Черкаського міського голови 18 червня 2006 року. І саме діяльність висуванців БЮТ, що нині працюють у Черкаській міській територіально-виборчій комісії, призводить до зриву чергових, третіх за цей рік виборів Черкаського міського голови.

Представники БЮТ, стверджують М.БРОДСЬКИЙ та С.ОДАРИЧ також причетні до підробки виборчих документів у квітні 2006 року, зокрема – протоколу міжпартійної конференції БЮТ щодо висування додаткового списку кандидатів до Соснівської районної ради м.Черкаси, з метою незаконного визнання депутатами райради кількох осіб, які не були навіть висунуті кандидатами.

М.БРОДСЬКИЙ та С.ОДАРИЧ просять відреагувати на звернення протягом 10 днів і проінформувати їх про прийняті Радою Блоку рішення до 1 вересня 2006 року.