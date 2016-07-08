Порошенко у Варшаві проведе зустрічі з лідерами Туреччини, Фінляндії та Великобританії

Про це УНІАН повідомили в адміністрації президента.

Читайте такожПорошенко сьогодні вирушає з візитом до Польщі на саміт НАТО

Запланована участь глави Української держави в офіційній привітальній церемонії генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і президента Польщі Анджея Дуди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві відкривається дводенний саміт Північноатлантичного альянсу на рівні глав держав та урядів, в рамках якого відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.