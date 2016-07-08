Порошенко у Варшаві проведе зустрічі з лідерами Туреччини, Фінляндії та Великобританії
10:42, 08 липня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко у Варшаві проведе двосторонні зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.
Сьогодні у Варшаві відкривається дводенний саміт НАТО/ УНИАН
Про це УНІАН повідомили в адміністрації президента.
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Запланована участь глави Української держави в офіційній привітальній церемонії генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і президента Польщі Анджея Дуди.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві відкривається дводенний саміт Північноатлантичного альянсу на рівні глав держав та урядів, в рамках якого відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.
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