Президент розповів про очікування від саміту НАТО у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції у Києві з державним секретарем США Джоном Керрі.

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"Це є також підтвердження особливого партнерства. В Україні очікують, що за результатами зустрічі у форматі саміту НАТО та у форматі Комісії Україна-НАТО і у форматі "Великої п’ятірки" та України ми скоординуємо заходи подальшого забезпечення примусу Росії до повної імплементації Мінських домовленостей та початку деокупації Криму", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевнив, що на саміті Альянсу у Варшаві союзники нададуть Україні політичну та практичну допомогу.