Президент розповів про очікування від саміту НАТО у Варшаві

14:51, 07 липня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко очікує, що за результатами зустрічей на саміті НАТО у Варшаві будуть скоординовані заходи подальшого забезпечення примусу Росії до повної імплементації Мінських домовленостей та початку деокупації Криму.

фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції у Києві з державним секретарем США Джоном Керрі.

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"Це є також підтвердження особливого партнерства. В Україні очікують, що за результатами зустрічі у форматі саміту НАТО та у форматі Комісії Україна-НАТО і у форматі "Великої п’ятірки" та України ми скоординуємо заходи подальшого забезпечення примусу Росії до повної імплементації Мінських домовленостей та початку деокупації Криму", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевнив, що на саміті Альянсу у Варшаві союзники нададуть Україні політичну та практичну допомогу.

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