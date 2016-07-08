Порошенко: Лише Україна може поділитися з НАТО досвідом протистояння Росії

Про це йдеться у статті президента України Петра Порошенка для The Wall Street Journal.

За його словами, колективна безпека НАТО також могла б отримати користь з досвіду та розвідданих України.

«Агресія Росії на східному фланзі території НАТО є агресією не тільки проти України, але й проти західного світу. Проте жодна країна НАТО не має досвіду ведення реальних бойових дій проти сучасної російської армії, а в України він є», - заявив Порошенко.

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«Тільки глибоке партнерство між НАТО та Україною буде сприяти стабільності в Україні, Східній Європі, Чорноморському регіоні і трансатлантичному регіоні в цілому», - вважає президент.

На його переконання, підтримка з боку НАТО є необхідною частиною вирішення безпекових загроз для України.