НАТО сьогодні запустило трастовий фонд для допомоги Україні в розмінуванні - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.

Порошенко висловив вдячність країнам-членам НАТО за позитивну оцінку реформ, які проводить Україна в секторі безпеки та оборони, в антикорупційній політиці, в економіці.

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Він додав, що допомога Україні від НАТО також буде надана через спеціальні трастові фонди допомоги. «Один з таких фондів по розмінуванню був запущений сьогодні», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2014 року на саміті НАТО у Вельсі було ухвалено рішення про створення для України чотирьох трастових фондів, які стосуються логістики, командного контролю, кібербезпеки та перепідготовки колишніх військових.

Наприкінці 2014 року Альянс заснував п'ятий фонд допомоги з реабілітації поранених українських військових.