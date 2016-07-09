Порошенко чітко зазначив, що питання членства України в НАТО наразі не на порядку денному - Столтенберг

Так сьогодні у Варшаві на прес-конференції після засідання Комісії Україна-НАТО відповів генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на запитання власного кореспондента УНІАН щодо "сигналів деяких союзників" переглянути рішення Бухарестського саміту щодо перспективи членства України в Альянсі.

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"Для НАТО абсолютно принципово і важливо, що кожна країна має право вирішувати свій шлях, включаючи Україну. Вирішить Україна стати членом НАТО чи ні, це те, що будуть вирішувати Україна та 28, скоро 29 союзників. Ніхто більше не має права втручатися чи накласти вето на цей процес", - заявив він.

За словами генсека, під час засідання Комісії Україна-НАТО президент України Петро Порошенко "чітко зазначив, що питання членства наразі не на порядку денному". "Фокус зараз на тому, як Україна може відповідати стандартам НАТО, як Україна буде виконувати реформи, і як ми можемо збільшити взаємосумісність між українськими силами та силами НАТО. Саме таким є фокус Комплексної програми допомоги, всього співробітництва між Україною та НАТО, як ми можемо допомогти Україні просуватися вперед, коли мова йде про модернізацію, реформи та відповідність стандартам НАТО. Саме над цим ми працюємо зараз. І це - зміст наших рішень, які ми ухвалили сьогодні", - наголосив Столтенберг.

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При цьому він запевнив, що Альянс буде продовжувати надавати "сильну політичну та практичну підтримку Україні з тим, щоб вона просувалася вперед". "Потім, пізніше, ми будемо вирішувати питання членства", - додав генсек НАТО.