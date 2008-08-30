Литвин: скоро вся Україна буде вкрита могилами і хрестами

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України Володимир ЛИТВИН переконаний, що українська влада повинна спрямовувати кошти на реорганізацію і реформування армії замість того, щоб витрачати їх на військові святкування, зокрема на паради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив журналістам, коментуючи ситуацію з вибухами боєприпасів на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України поблизу міста Лозова Харківської області.

“Ситуація у Лозовій – це останнє попередження. Треба робити висновки, працювати на упередження. Влада занадто довго приховувала, закривала проблему, і тепер маємо такий результат”, - сказав В.ЛИТВИН.

“Замість реорганізації армії нині проводяться різноманітні парадні заходи. Потрібні не паради, а реальні, системні дії. Скоро вся Україна буде вкрита могилами і хрестами, а влада святкує парадами наші поразки”, – вважає депутат.

Пропонуючи шляхи вирішення проблеми, В.ЛИТВИН запропонував «звернути на Лозову увагу таких міжнародних структур як НАТО для вирішення проблеми утилізації старих боєприпасів». “В Україні бюджет витрачається на пропаганду НАТО, на докази, що НАТО – це добре, а усе інше - погано. А треба використати зусилля країн НАТО для України”, – зазначив він.