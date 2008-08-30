Ющенко: треба поставити крапку у фінансуванні контрактної армії

В Україні треба поставити крапку в питанні фінансування контрактної армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції, перебуваючи в Донецькій області на території шахтоуправління «Покровське».

«Нам потрібно навчитися поважати українського солдата, українського офіцера і врешті-решт поставити крапку у фінансуванні контрактної армії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, саме це «значно оптимізує весь бюджет утримання українських військ». Президент пояснив, що має на увазі 10 млрд. грн., які можна раціонально, правильно спрямувати на підвищення боєздатності і на кадрову армію, а не продовжувати ту політику, що існує сьогодні. «Це питання може бути предметом, навколо якого сконсолідуються значні сили», – вважає глава держави.