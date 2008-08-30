Чорноморський флот може знищити кораблі НАТО за 20 хвилин?

Угруповання бойових кораблів НАТО в Чорному морі може бути знищене Чорноморським флотом (ЧФ) протягом 20 хвилин, заявив РІА “Новости” в п`ятницю колишній командуючий ЧФ адмірал Едуард Балтін.

За даними Генштабу ВС РФ, в акваторії Чорного моря нині перебувають три кораблі ВМС США, по одному - Іспанії, Німеччини і Польщі, а також чотири кораблі Туреччини. Очікується прибуття ще вісьмох кораблів альянсу.

"Зовні потужні, кораблі НАТО в Чорному морі не є боєздатним угрупованням. У разі потреби достатньо одного ракетного крейсера "Москва" та двох-трьох ракетних катерів Чорноморського флоту для того, щоб одним залпом її знищити. За 20 хвилин море буде чистим, - сказав Балтін.

"Це розрізнене угруповання кораблів, в якому є навіть кораблі берегової охорони", - сказав адмірал.

Балтін зазначив, що попри великі скорочення, Чорноморський флот залишився доволі ракетоозброєним.

Він назвав Чорне море "мишоловкою". "Сюди можна ввійти, але в разі протиборства дуже складно вийти, - сказав адмірал. - Супротивник доступний тут для ударів не тільки кораблів, а й авіації, а також берегових систем".

За його словами, під час Другої світової війни навіть німецькі кораблі не заходили в Чорне море.

Водночас Балтін повністю виключив можливість зіткнення в Чорному морі між НАТО і Росією. "Ми атакувати не будемо апріорі, а самі вони на самовбивць не схожі", - сказав він.