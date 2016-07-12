Безперспективний шантаж мандатами

Не встиг розпочатися останній пленарний тиждень Верховної Ради на цій сесії, як лідер фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко вирішив зробити свій внесок у парламентське протистояння.

В ситуації, коли одні блокують трибуну, а інші деблокують її, «опозиційники» залишились в стороні від цього «свята демократії». Кажуть, що немало ресурсів і організаторських зусиль іде на організацію «хресної ходи» до Києва. Але чому б ще не пообіцяти скласти мандати? Звучить гарно та й народу сподобається. Адже, відповідно до опитувань, зокрема, КМІС, яке проводилось з місяць тому, діяльність Верховної Ради позитивно оцінюють лише 4,1% дорослих громадян України, негативно — 86,9%, а ще 9,1% не змогли відповісти на запитання.

Бойко каже, що фракція готова здати 43 мандати. Однак говорити, то не лан покосити. Адже у фракції - 16 мажоритарників, і зовсім не факт, що всі вони готові відмовитися від мандата. Та й із 27 списочників далеко не всі готові йти на нові вибори.

У будь якому випадку, навіть при юридично ідеальному варіанті, 43 мандати для розпуску Раді - замало

Втім, цікавий факт. Відповідно до Конституції, Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. Тобто, зважаючи, що в парламент було обрано 416 депутатів замість 450 (не було виборів в Криму та на окупованих територіях), Рада все одно буде недієздатною, якщо в ній буде менше 300 парламентарів. Тобто, щоб запустити сценарій перевиборів, мандати необхідно скласти менш, ніж 150 народним депутатам. Це – якщо мислити логічно. Але тут починається юридична суперечка. Деякі юристи зазначають, що стосується це тільки початку роботи Верховної Ради, інші - вважають, що ця норма стосується всього періоду роботи парламенту…

У будь якому випадку, навіть при юридично ідеальному варіанті, 43 мандати для розпуску Раді - замало. Наразі у дострокових виборах до парламенту зацікавлені фракції «Батьківщини» та Радикальної партії, оскільки соціологи їм, як і «Опозиційному блоку», пророчать збільшення підтримки - тобто додаткові мандати в наступному складі Ради.

У той же час фракції «Народний фронт» ота гра з достроковими виборами зараз геть не на часі. Бо вже ніби й партії немає, лідер - Арсеній Яценюк – принишк… Можна й прохідний поріг не проповзти

І, якщо перейти до математики, то і тут для можливого складання мандатів набирається лише 83. Окрім «Опозиційного блоку», «радикали» - 21, та й то, один з них у «вільному плаванні», хоча й значиться у фракції. Ще 19 - «Батьківщина».

У той же час фракції «Народний фронт» ота гра з достроковими виборами зараз геть не на часі. Бо вже ніби й партії немає, лідер - Арсеній Яценюк – принишк… Можна й прохідний поріг не проповзти.

Фракції ж «Блок Петра Порошенка» по партійній складовій на можливих виборах точно перепаде набагато менше мандатів, ніж сьогодні. І заледве ситуацію врятує мажоритарка. Ну, хіба що, буде використана «тактика» довиборів в семи округах, де партія, подекуди, висунула своїх кандидатів, але реально підтримує самовисуванців, з якими є домовленості. Адже бренд «БПП» на виборах далеко не в фаворі.

Загалом, ситуація з складанням мандатів для проведення дострокових виборів – не нова для України

Та навіть якщо припустити, що необхідна кількість депутатів восьмого скликання, готових скласти мандати, назбирається, то треба розуміти, що ніхто без політичних домовленостей на нові дострокові вибори не піде.

Загалом, ситуація з складанням мандатів для проведення дострокових виборів – не нова для України. В 2007 році «Наша Україна» і Блок Юлії Тимошенко на з’їздах ухвалили рішення про складення депутатських повноважень. Тодішній президент України Віктор Ющенко тричі видавав укази про проведення дострокових виборів, які мали відбутися спочатку 27 травня 2007 року, потім були перенесені на 24 червня 2007 року, а відбулися лише 30 вересня 2007 року.

На даний час такий механізм для застосування є малоймовірним, але самі дострокові вибори стають все більш реальними. На користь такого сценарію грають відсутність коаліції, постійні піар-блокування трибуни Верховної Ради і її деблокування іншими політичними силами. І втілюють його у життя всі без винятку парламентські сили, бо не бажають і не вміють домовлятися.

Надія Пришляк