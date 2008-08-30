Президент України хоче почути чіткі сигнали від ЄС і НАТО

Президенти України та Польщі Віктор ЮЩЕНКО та Лех КАЧИНСЬКИЙ сподіваються, що Європейський Союз на своєму позачерговому саміті 1 вересня дасть оцінку ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту та визначить можливі шляхи її врегулювання. На цьому вони наголосили під час телефонної розмови, що відбулася в суботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації та можливих заходів з метою забезпечення територіальної цілісності Грузії.

Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва та європейської і євроатлантичної інтеграції України. В.ЮЩЕНКО зазначив, що в умовах дисбалансу системи колективної безпеки Україні особливо потрібні чіткі сигнали щодо перспектив співробітництва з ЄС та НАТО.

Глава держави наголосив, що, що дванадцятий Саміт Україна - ЄС, який відбудеться в Евіані (Франція) 9 вересня, матиме у цьому контексті особливе значення.