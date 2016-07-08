Путін під час телефонної розмови попросив Меркель та Олланда активніше "впливати" на Київ

Про це йшлося під час телефонної розмови трьох глав держав, повідомляє прес-служба Кремля.

«Лідерами наголошено на необхідності інтенсифікації переговорів у різних форматах з метою повного і всеосяжного виконання мінського Комплексу заходів від 12 лютого 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час розмови відзначено доцільність синхронізації зусиль у сфері безпеки та політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Домовлено продовжити консультації щодо української проблематики на різних рівнях.

У свою чергу Путін звернув увагу на «провокаційний характер дій українських військ на південному сході».

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«У цьому зв'язку президент Росії закликав співрозмовників більш активно впливати на українську сторону, зокрема й під час наступних контактів з Петром Порошенком у Варшаві, для забезпечення чіткої реалізації Мінських домовленостей», - стверджують у Кремлі.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.