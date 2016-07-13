Іспанія наклала арешт на майно судді із Сєвєродонецька, яка обвинувачується у хабарництві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

«Накладення арешту на майно стало можливим у результаті ефективної взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іноземними компетентними органами у рамках міжнародної правової допомоги», - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначили в НАБУ, крім майна в Іспанії, у ході досудового розслідування накладено арешт на 3 автомобілі судді, квартири у Луганську та Сєвєродонецьку; під час слідчих дій вилучені грошові кошти в сумі 2 тис. євро та 60 100 доларів США, ювелірні вироби.

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«Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України служителя Феміди відсторонено від посади», - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, досудове розслідування завершено, матеріали направлено до суду.

Як нагадали в Антикорупційному бюро, кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), було розпочато співробітниками військової прокуратури сил АТО. Із 16 грудня 2015 року, після встановлення підслідності за НАБУ, досудове розслідування здійснювалося детективами Бюро.

Як повідомлялося, правоохоронці підозрюють суддю Сєвєродонецького міського суду Олену Горбатенко в одержанні хабара в сумі 1500 дол. Ці кошти були отримані за винесення м’якого вироку двом підсудним, обвинуваченим у наркобізнесі. В ході слідства з'ясувалося, що суддя має банківський рахунок і квартиру в Іспанії.