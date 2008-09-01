Бютівець Портнов виграв суд у регіоналки Богословської

Печерський райсуд Києва в понеділок у ході розгляду позову депутата від БЮТ Андрія Портнова визнав недостовірними твердження депутата від Партії регіонів Інни Богословської про те, що "главою Фонду державного майна України не можна призначати пана, який має імідж головного рейдера країни".

Як повідомили Лига.net у прес-службі Богословської, сама Богословська назвала рішення суду черговим обмеженням свободи слова, політичних прав і свобод людини і громадянина, наступом на вільні засоби масової інформації.

На її думку, це рішення спрямоване на придушення права висловлювати власні думки і надавати свою оцінку подіям і явищам у суспільстві.

"Свобода висловлення поглядів – основа демократичного суспільства. Грубе використання несумлінними політиками нечесних судів є серйозною загрозою для свободи слова і демократії", - говориться в заяві народного депутата.

Раніше в одному з телеефірів Богословська назвала Портнова людиною, за спиною якої – сотні рейдерських захоплень.

Українська правда