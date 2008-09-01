Бютівець Портнов виграв суд у регіоналки Богословської
13:35, 01 вересня 2008Політика
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Пані каже, що її свободу слова душать
|Андрій Портнов
Як повідомили Лига.net у прес-службі Богословської, сама Богословська назвала рішення суду черговим обмеженням свободи слова, політичних прав і свобод людини і громадянина, наступом на вільні засоби масової інформації.
На її думку, це рішення спрямоване на придушення права висловлювати власні думки і надавати свою оцінку подіям і явищам у суспільстві.
"Свобода висловлення поглядів – основа демократичного суспільства. Грубе використання несумлінними політиками нечесних судів є серйозною загрозою для свободи слова і демократії", - говориться в заяві народного депутата.
Раніше в одному з телеефірів Богословська назвала Портнова людиною, за спиною якої – сотні рейдерських захоплень.
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