Рада сьогодні розгляне створення ТСК щодо стабілізації соціально-економічної ситуації на Донбасі (подію завершено)

Як йдеться у порядку денному засідання парламенту на сьогодні, ВР має розглянути у першому читанні проекти закону про електронні комунікації (№№3549, 3549-1, 3549-2), а також проекти законів про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо електронних комунікацій (№3643), до Податкового кодексу (№3644) та до Митного кодексу (№3645).

Також Рада хоче розглянути проект постанови №1611 про утворення тимчасової спеціальної комісії з питань стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, ВР має повторно розглянути з пропозиціями президента Петра Порошенка законопроект №2676 про внесення змін до закону "Про житлово-комунальні послуги" щодо нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам".

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ВР має розглянути і проекти постанов про рекомендації парламентських слухань: №4709 - на тему "Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади", №4782 - на тему "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України", №4862 на тему "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення".

Також Рада проектом постанови №4854 планує призначити на 19 жовтня проведення парламентських слухань на тему "Державні гарантії соціального захисту учасників АТО, Революції Гідності та членів їх родин: стан і перспективи".

Крім того, парламент збирається розглянути проекти постанов №4859 про призначення у 2016 році іменних стипендій ВР для найталановитіших молодих вчених і №4860 про присудження премії ВР найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік.