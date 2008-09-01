Чи можливий в Україні конфлікт за зразком грузинського (опитування)

Майже 50 відсотків українців вважають, що конфлікт, подібний до грузинського, може виникнути в Україні.

Такі дані сьогодні на прес-конференції в УНІАН навів директор Інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, посилаючись на результати опитування, яке проводилося з 21 по 26 серпня.

За словами Ю.РУБАНА, такої думки дотримуються 48,5% опитаних.

У той же час 40,4% респондентів не погодилися з цим. Натомість 47,4% опитаних у російсько-грузинському конфлікті відчули небезпеку для України.

Водночас опитування засвідчило, що суспільство у цілому схвалило рішення Президента України видати укази, що зобов’язують Росію повідомляти мету переміщення військовослужбовців і кораблів Чорноморського флоту.

Всього було опитано 2011 респондентів на всій території України. Похибка вибірки становить 2,3%.