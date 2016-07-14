Bild: Скандальний депутат-втікач Онищенко продав у Німеччині своїх елітних коней

Про це повідомляє DW з посиланням на газету Bild.

Український мільйонер протягом останніх десяти років витратив мільйони євро, скуповуючи по всій Європі найкращих коней для своєї зіркової команди.

Шокемеле, торговець конями і старий друг Онищенка, купив тварин, аби врятувати їх від арешту. Арешт майна українського мільйонера можливий у будь-який момент з огляду на те, що Національне антикорупційне бюро України підозрює його у незаконному збагаченні.

Німецький коняр, пише Bild, провернув оборудку зі своїм українським другом, аби не ставити під загрозу участь в Олімпійських іграх у Ріо створеної Онищенком у Німеччині команди з кінного спорту, яка виступає під прапором України. До її складу входять, зокрема, імениті німці Ульріх Кірхгофф, переможець Олімпіади в Атланті, а також триразовий чемпіон Німеччини Рене Теббель.

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Сам Онищенко, вочевидь, на Олімпіаду не поїде. Після зняття з нього депутатської недоторканості він переховується від слідства у невстановленому місці. Пауль Шокемеле поки ще не відповів на запит DW. Нез'ясованими залишаються обставини купівлі коней, зокрема, місце укладення і сума відповідної угоди.

Умовою участі команди в Олімпіаді під українським прапором є реєстрація коней в Україні чи на українського власника. Bild зазначає, що цю вимогу дотримано, оскільки у міжнародній профільній федерації FEI Теббель і Кірхгофф зареєстровані як українці. Водночас вони, разом із Шокемеле, стали співвласниками коней, пише видання.

"Ми вже рік радіємо участі в Олімпіаді. Якби це не вийшло, це було би для мене ударом", - зазначив Кірхгофф у розмові з Bild.