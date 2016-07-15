Парубій називає судову реформу головною "перемогою" сезону у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

"Я вважаю, що, напевно, головною перемогою цього сезону у Верховній Раді була судова реформа", - сказав спікер і додав, що вона, зокрема, дає можливість зробити суди незалежними від президента і ВР, знімає недокторканість суддів та виводить їх з-поза політики.

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Так, голова ВР вважає це наймасштабнішою реформою щодо найвразливішої системи - суддівської, яка була "найкорумпованіша в Україні".

Водночас, "найбільшою зрадою" політичного сезону Парубій назвав спроби дестабілізації Української держави. "Коли намагаються у час війни, коли наші хлопці на Сході гинуть, бити у спину", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН 2 червня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про судоустрій і статус суддів" (№4734). За це рішення проголосував 281 народний депутат із 381, зареєстрованого у сесійній залі.

Також, Верховна Рада 2 червня прийняла Закон «Про внесення змін до Конституції України (про правосуддя)». Документ спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог і професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також забезпечення безперервної і ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.