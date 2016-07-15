Російський МЗС приплів політику у співчуттях з приводу теракту в Ніцці

"Масове вбивство в Ніцці - трилер, що став реальністю. Співчуття близьким загиблих, слова підтримки постраждалим і особливо тим, хто зараз знаходиться на межі життя і смерті - за даними останніх годин, 18 осіб у критичному стані. І знову повторю: давайте боротися не з "гібридними погрозами", а з реальними. І робити це разом, адже ми такі схожі, коли гинемо в результаті дій терористів і екстремістів", - написала Захарова у своєму Facebook.

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Нагадаємо, 13 жовтня минулого року Ради безпеки Нідерландів оприлюднив фінальний звіт по катастрофі MH17, яка забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

За висновками експертів, літак Boeing-777 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" був збитий над Донецькою областю в липні 2014 року ракетою, запущеною російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".

В ході численних розслідувань було надано безліч фактів, які підтверджують, що літак збили російські військові з російського Бука.