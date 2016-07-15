В МЗС розповіли про ще одного постраждалого у Ніцці українця

13:12, 15 липня 2016
Суспільство
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Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених громадян України.

В ночь на 15 июля во французской Ницце произошел ужасный теракт - погибли более 80 человек. / REUTERS

Речник МЗС України Мар’яна Беца заявила, що внаслідок теракту в Ніцці загинув один громадянин України і двоє громадян отримали поранення. Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.

«За попередньою інформацією Посольства України у Франції, внаслідок теракту в Ніцці загинув один громадянин України і двоє громадян отримали поранення», - сказала вона.

Беца зауважила, що постраждалі отримали легкі поранення та загроз їхньому життю немає.

МЗС висловлює щирі співчуття родині загиблого громадянина Україна та близьким і рідним постраждалих, додала речник.

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За словами Беци, українські консули працюють у Франції цілодобово.

Нагадаємо, у Ніцці внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 особи. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що внаслідок теракту один громадянин України загинув, ще одного поранено.

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