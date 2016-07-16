Обама заявив про підтримку уряду Туреччини і закликав до стриманості

Про це повідомляє Businessinsider.com.

Також у Білому домі заявили, що Обама викликав держсекретаря США Джона Керрі в п'ятницю пізно ввечері, щоб обговорити події в Туреччині.

"Президент і секретар погодилися, що всі сторони в Туреччині повинні підтримувати демократично обраний уряд, проявляти стриманість і уникати будь-якого насильства або кровопролиття. Держсекретар підкреслив, що Державний департамент буде продовжувати фокусуватися на безпеці громадян США в Туреччині. Президент звернувся до секретаря з проханням продовжувати тримати його в курсі подій", - заявили в Білому домі.

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Керрі також оприлюднив окрему заяву про підтримку уряду Туреччини, додавши, що США розглядають ситуаціюз "серйозною стурбованістю".

"Я говорив сьогодні ввечері міністру закордонних справ Чавушоглу і підкреслив абсолютну підтримку Сполучених Штатів демократично обраного уряду, Туреччини та демократичних інститутів", - сказав Керрі у своїй заяві.

Він додав: "Ми закликаємо всі сторони забезпечити безпеку і благополуччя дипломатичних місій та персоналу і цивільних осіб по всій Туреччині."

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.