Став відомий лідер військової опозиції в Туреччині

01:45, 16 липня 2016
Світ
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Лідером військового перевороту в Туреччині є голова Народно-республіканської партії (НРП) Туреччини Кемаль Кылыдароглу.

REUTERS

У своїй заяві він стверджує, що люди в останні роки страждали від влади військових, а вони обіцяють верховенство свободи людини, передає 112 Україна.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Глава Генерального штабу Туреччини Хулуси Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

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