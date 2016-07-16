Став відомий лідер військової опозиції в Туреччині

У своїй заяві він стверджує, що люди в останні роки страждали від влади військових, а вони обіцяють верховенство свободи людини, передає 112 Україна.

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Statement by Turkey's Main Opposition Leader, CHP President Kemal Kılıçdaroğlu @kilicdaroglukpic.twitter.com/YMwVg9ahlI — Kader Sevinç (@Kader_Sevinc) July 15, 2016

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Глава Генерального штабу Туреччини Хулуси Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.