ВР внесла зміни до закону про Кабінет Міністрів

Верховна Рада внесла зміни до закону про Кабінет Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 363 народних депутати із 366, зареєстрованих у сесійній залі.

Ухваленим законом вилучаються норми щодо права Президента не вносити кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України на розгляд ВР, щодо обов’язків уряду погоджувати з Президентом України ініціативу щодо звільнення окремих міністрів, щодо обов’язків уряду забезпечувати виконання указів Президента, а не керуватися ними, як це передбачає Конституція.

Крім того, вилучаються положення щодо здійснення права законодавчої ініціативи за дорученням Президента, щодо забезпечення урядом виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, щодо вступу у відносини з урядами іноземних держав на підставі актів Президента України, а також інші норми.