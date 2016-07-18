Парубій не бачить підстав говорити про зміни до Конституції щодо децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.

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"На жаль, я сьогодні не бачу підстав говорити про зміни до Конституції в питанні децентралізації", - підкреслив Парубій.

Він додав, що одна з найбільших підготовлених реформ була призупинена "одним політичним пунктом, який не має відношення безпосереднього до децентралізації".

"По тому питанню йде дискусія і робота в комітетах, але ми ще не готові до ухвалення рішення", - зазначив Парубй.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 31 серпня 2015 року прийняла в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації.

Однак остаточне ухвалення було заблоковано через наявність у відповідному законопроекті про зміни до Конституції норми про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Наприкінці червня президент Петро Порошенко заявив, що голосування у ВР за зміни до Конституції в частині децентралізації у другому читанні може відбутися лише у разі виконання низки безпекових умов на Донбасі.

«Має бути встановлений повний та тривалий режим припинення вогню. Росія, країна-агресор, країна-окупант, повинна вивести всі свої війська, зброю та техніку з території України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має отримати повний доступ до всієї неконтрольованою Україною території, а також встановити постійний моніторинг над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону», - наголосив тоді президент.