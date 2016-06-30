У МінТОТ заявили про спроби підмінити поняття децентралізації та федералізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб і відновлення сходу України.

«Ми бачимо іншу групу проблем, пов'язану з тим, що багато хто хоче підмінити децентралізацію федералізацією», - сказав він.

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«І ми знаємо, що в сусідніх країнах дуже часто про це говорять», - додав міністр.

Черниш підкреслив, що і модель децентралізації, яка зараз є, припускає дуже потужні і сильні громади. «І це є нашою стратегічною метою», - підкреслив Черниш.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.