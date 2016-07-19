Міноборони: Україна запропонувала чорноморським країнам НАТО посилити співпрацю

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боргів заявив на міжнародній конференції «Саміт НАТО у Варшаві - результати для України».

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Заступник міністра зазначив, що стратегія НАТО щодо регіону Чорного моря визначається тим, щоб протидіяти спробам Росії максимально закрити акваторію моря для діяльності інших країн.

«Тобто, треба розширити рамки. Для цього треба вибудовувати нові принципи співпраці», - сказав Долгов, зазначивши, що всі відомі заходи довіри і безпеки, які були досягнуті по відношенню до Чорного моря, перестали існувати після агресії Росії проти України.

«Треба все починати спочатку, і хочу віддати належне колегам з Міністерства закордонних справ України - такі базові документи і пропозиції вже розроблені і вже опрацьовуються експертами з чорноморських країн-партнерів, і насамперед країн-членів НАТО», - сказав Долгов.