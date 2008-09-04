У Донецьку закликають Тимошенко не зближуватися з Януковичем

Донецька обласна організація партії «Єдиний Центр» закликає Блок Юлії ТИМОШЕНКО не розвалювати демократичну коаліцію і не зближуватися з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції 3 вересня голова Донецької організації ЄЦ Андрій АМБРОСЬОНОК.

«Я б усіма можливими методами і засобами просив би політичні сили, зацікавлені в збереженні коаліції, щоб вони знайшли вихід із ситуації, яка склалася, і щоб Блок Юлії ТИМОШЕНКО отямився і не приймав би ті дії та заходи, які він зараз приймає – на зближення з Партією регіонів», – сказав він.

Також у своїй заяві лідер донецького «ЄЦ» повністю підтримав дії фракції «Наша Україна – Народна самооборона» про вихід з коаліції та наміру Президента України Віктора ЮЩЕНКА. «У цій ситуації ми вважаємо правильною позицію фракції в парламенті НУ-НС про вихід з коаліції. Також ми вважаємо правильним, що Президент заявив, що якщо в 30-дневний термін не буде сформовано коаліцію, то він призначить парламентські вибори. Ми вважаємо правильним, що Президент ветуватиме ті законопроекти, які вчора прийняла Верховна Рада», – заявив А.АМБРОСЬОНОК.

Він вважає, що в разі створення коаліції БЮТ з Партією регіонів і КПУ «про жодну демократію в нашій державі мови бути не може». «БЮТ сьогодні розвалює демократичну коаліцію, щоб злитися з нашими опонентами», - зазначив А.АМБРОСЬОНОК .

За його словами, прийняті 2 вересня рішення парламенту були неправильними, «оскільки обмежують президентську владу», порушують баланс влади, затверджуючи, таким чином, диктатуру прем`єр-міністра.

Також А.АМБРОСЬОНОК зазначив, що в країні має бути противага президентській владі – парламентська влада й уряд, і навпаки. «Не повинен центр влади бути зосереджений в одних руках, для всіх це негатив. Ми проти цього, тому що це може призвести не до демократичного руху нашої країни, а до тоталітарного режиму», - підсумував він.